Frankfurt/Main (dpa) - Am Frankfurter Flughafen droht ein neuer Streik. Die Gespräche zwischen der Gewerkschaft der Flugsicherung und dem Flughafenbetreiber Fraport sind gescheitert. Es geht um ein neues Tarifwerk für die Beschäftigten auf dem Vorfeld des größten deutschen Airports. 200 Lotsen, Flugzeugeinweiser und Verkehrsdisponenten hatten seit vergangener Woche bereits an fünf Streiktagen mehr als 1200 Starts und Landungen verhindert. Gestern waren die Parteien an den Verhandlungstisch zurückgekehrt.

