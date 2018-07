Dubai (dpa) - Julia Görges steht bei dem mit zwei Millionen Dollar dotierten Tennisturnier in Dubai im Endspiel. Die 23-Jährige setzte sich gegen die Dänin Caroline Wozniacki mit 7:6 (7:3), 7:5 durch.

Im Finale trifft die Fed-Cup-Spielerin aus Bad Oldesloe auf Agnieszka Radwanska. Die Polin hatte im Viertelfinale Sabine Lisicki bezwungen und ihr Halbfinale gegen Jelena Jankovic aus Serbien mit 6:2, 2:6, 6:0 gewonnen.

«Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist wunderbar», sagte Görges nach dem Erfolg in 2:12 Stunden. Das bislang einzige Duell mit Radwanska hatte Görges in diesem Jahr bei den Australian Open im Achtelfinale klar mit 1:6, 1:6 verloren.