Kronberg (dpa) - Die Zoos in Deutschland haben 2011 einen Besucherrekord verzeichnet. Schätzungsweise 34,5 Millionen Menschen seien im vergangenen Jahr in einen der 50 Zoologischen Gärten gegangen, teilte der Verband Deutscher Zoodirektoren mit. Das seien rund 7,5 Millionen mehr als im Jahr 2000, was einer jährlichen Zunahme von 2,5 Prozent entspreche. Genaue Zahlen liegen allerdings noch nicht vor. Bislang hätten erst 38 Zoos ihre Zahlen gemeldet, darunter aber alle großen, sagte VDZ-Präsident Thomas Kauffels.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.