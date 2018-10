Genf (AFP) - (AFP) Der neue Sondergesandte zur Beilegung des Konflikts in Syrien, Ex-UN-Generalsekretär Kofi Annan, hat alle Beteiligten zur Zusammenarbeit aufgerufen. Alle Seiten sollten den neuen Anlauf der Vereinten Nationen und der Arabischen Liga unterstützen, "der Gewalt und den Menschenrechtsverletzungen ein Ende zu setzen", forderte Annan in einer am Freitag in Genf verbreiteten Erklärung.