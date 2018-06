San Francisco (AFP) - (AFP) Im Streit um den Markennamen iPad hat der chinesische Computerhersteller Proview Technology in den USA Klage gegen Apple eingereicht. Das finanziell angeschlagene chinesische Unternehmen habe bereits in der vergangene Woche vor einem kalifornischen Gericht - in der Nähe der Apple-Zentrale im Silicon Valley - Zivilklage erhoben, berichtete das "Wall Street Journal" am Donnerstag. Dem US-Riesen werde vorgeworfen, sich die Rechte für den Namen iPad durch "Betrug und/oder Vorsatz" erworben zu haben, indem er den Kauf im Dezember 2009 über eine unbekannte Tochterfirma abwickelte.