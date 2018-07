Dallgow-Döberitz (dpa) - Eine mit 3,3 Promille außer Gefecht gesetzte Mutter ist in Brandenburg schlafend auf der Rückbank ihres Autos entdeckt worden. Mit im Wagen befand sich ihr zweijähriges Kind. Der neun Jahre alte Sohn der 33-Jährigen war zuvor schon ausgestiegen und hatte sich im Bus allein auf den Heimweg gemacht. Ein Richter ordnete eine Blutprobe bei der Frau an. Der Vater der Kinder wurde informiert, er nahm das Kleinkind in Obhut. Der Führerschein der 33-Jährigen wurde sichergestellt und das Jugendamt informiert.

