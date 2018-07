Offenbach (dpa) - Heute ist es vielfach bedeckt, anfangs teils noch neblig-trüb. Vor allem im Norden regnet es zeitweise. Im Süden können sich im Tagesverlauf größere Wolkenauflockerungen durchsetzen, so der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach.

Dazu wird es fast frühlingshaft mild mit Höchstwerten zwischen 9 und 13 Grad, in höheren Lagen um 6 Grad. Der Wind weht mäßig, besonders im Norden und Osten teils auch frisch aus westlichen Richtungen. Dort sind im Tagesverlauf steife, in Küstennähe auch stürmische Böen möglich. Auf den ostdeutschen Berggipfeln sind Sturmböen möglich.

In der Nacht zum Samstag ist es von der Mitte bis in den Süden stark bewölkt bis bedeckt und es fällt etwas Regen. Im Norden gibt es bereits größere Wolkenlücken, die sich in der zweiten Nachthälfte allmählich bis zur Mitte ausbreiten. Der Regen zieht sich dann nach Süden zurück. Es kühlt auf Werte zwischen 6 und 3 Grad ab.