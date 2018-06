Rostock (dpa) - Rechtsextreme haben in Rostock Polizisten angegriffen. Am Rande einer Kundgebung zum Gedenken an ein Opfer der Terrorzelle NSU schleuderten schwarz gekleidete Vermummte eine Eisenstange auf die Beamten in Zivil. Ein Polizist wurde am Knie verletzt. Die Polizei geht davon aus, dass die Gruppe von 20 bis 30 Vermummten das Gedenken an das NSU-Opfer Mehmet Turgut stören wollte. Etwa 100 Personen waren dem Aufruf der Linkspartei gefolgt, friedlich des 2004 ermordeten Turgut zu gedenken.

