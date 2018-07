Manchester (dpa) - Spitzenreiter Manchester City präsentiert sich in der englischen Fußball-Liga weiter in meisterlicher Form. Beim lockeren 3:0 (1:0) gegen die Blackburn Rovers feierte das Team von Trainer Roberto Mancini im Etihad Stadium seinen fünften Pflichtspiel-Sieg in Serie.

Torschützen beim 13. Erfolg im 13. Heimspiel dieser Spielzeit waren die Stürmer-Stars Mario Balotelli (30. Minute), Sergio Aguero (53.) und Edin Dzeko (81.). Für Aguero war es bereits der 15. Saisontreffer und für den eingewechselten ehemaligen Wolfsburger Dzeko Tor Nummer 13. Dem italienischen Exzentriker Balotelli, der beim Jubeln die Liebesbotschaft «Raffaella ti amo» auf einem T-Shirt unter dem Trikot enthüllte, gelang der zehnte Streich.

Die Citizens (63 Punkte) haben nun zumindest bis Sonntag fünf Zähler Vorsprung auf den Tabellenzweiten Manchester United (58). Der Stadtrivale muss beim starken Aufsteiger Norwich City antreten.

Durchatmen kann der FC Chelsea: Nach zuletzt fünf sieglosen Pflichtspielen gelang dem Team des in der Kritik stehenden Trainers André Villas-Boas ein überzeugender 3:0 (0:0)-Heimerfolg gegen die Bolton Wanderers.

Die Tore erzielten der brasilianische Verteidiger David Luiz (48. Minute) sowie die Blues-Veteranen Didier Drogba (61.) und Frank Lampard (79.). «Es ist großartig, wieder einmal diesen Geist des Gewinnens zu spüren», sagte Villas-Boas. «Diese drei Punkte bringen uns im Rennen um die Champions-League-Plätze zurück in die Spur.» Die Londoner rückten mit 46 Zählern zumindest bis Sonntag auf Rang vier vor. Der FC Arsenal (43) kann mit einem klaren Heimsieg im Nord-Londoner Derby gegen den Dritten Tottenham Hotspur wieder vorbeiziehen.

Die früheren Bundesliga-Profis Papiss Demba Cissé und Pawel Pogrebnjak glänzten am 26. Spieltag erneut als Torschützen: Der Ex- Stuttgarter Pogrebnjak schoss das Siegtor (7.) beim 1:0 des FC Fulham im traditionsreichen West-Londoner Derby bei den Queens Park Rangers. Für ihn war es der zweite Treffer im zweiten Spiel seit seinem Wechsel im Winter. Der ehemalige Freiburger Cissé brachte Newcastle United zu Hause gegen die Wolverhampton Wanderers mit 1:0 in Führung (6.), allerdings mussten sich die Magpies am Ende mit einem 2:2 (2:0) zufriedengeben und bleiben Sechster (43.). Cissé war in seinem dritten Spiel in England ebenfalls zum zweiten Mal erfolgreich.