Berlin (dpa) - Deutsche Geheimdienste überwachen in immer größerem Stil Emails und andere Internet-Kommunikation. Im Jahr 2010 sollen mehr als 37 Millionen Emails und Datenverbindungen überprüft worden sein - fünfmal so viel wie im Vorjahr. Das berichtet die «Bild»-Zeitung unter Berufung auf zwei neue Berichte des Parlamentarischen Kontrollgremiums des Bundestages. Demnach gab es aber nur in gerade mal 213 Fällen tatsächlich verwertbare Hinweise für die Geheimdienste. Aus der FDP-Bundestagsfraktion kommt deshalb die Forderung, die Tätigkeit der Nachrichtendienste zu überprüfen.

