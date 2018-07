Berlin (dpa) - Die Acta-Gegner legen nach: Am zweiten europaweiten Aktionstag gegen das internationale Handelskommen für den Schutz von Urheberrechten im Internet sind heute bundesweit wieder mehrere tausend Aktivisten auf die Straße gegangen. In Hamburg zogen laut Polizei 1500 Menschen in einem Protestzug durch die Innenstadt. Im Südwesten demonstrierten mehrere tausend Menschen gegen den Pakt, in Frankfurt und Kassel waren es rund 1300. Die USA und Japan hatten das ACTA-Abkommen initiiert. Die Gegner kritisieren, Lobbyisten der Musik- und Filmindustrie hätten Einfluss auf das Vertragswerk genommen.

