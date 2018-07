Doha (dpa) - Das Rote Kreuz hat damit begonnen, Menschen aus der umkämpften syrischen Stadt Homs herauszuholen. Nach Angaben der Hilfsorganisation konnten sieben Verletzte sowie 20 Frauen und Kinder in Sicherheit gebracht werden. Die beiden verletzten ausländischen Journalisten seien nicht dabei gewesen. Die Lage in Homs werde immer schlimmer und es werde mehr Hilfe für die Verletzten benötigt. Allein gestern wurden in Syrien nach Angaben von Aktivisten wieder mindestens 90 Menschen getötet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.