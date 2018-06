Karlsruhe (Deutschland) (SID) -

Nach den glanzvollen Weltmeisterschaften 2009 bewirbt sich der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) erneut mit Berlin um die Austragung der Europameisterschaften 2018. "Das wird eine große Herausforderung, aber wir sind optimistisch", sagte DLV-Präsident Clemens Prokop am Rande der deutschen Hallenmeisterschaften in Karlsruhe. Die Organisations-GmbH "BEM 2018" sei bereits gegründet worden, teilte Prokop mit. Neben Berlin werden sich wohl auch Paris und Rom um die EM bewerben. Die Entscheidung soll im Herbst 2013 fallen.

1986 wurden die Europameisterschaften in Stuttgart ausgetragen, 2002 war München Gastgeber. Die nächste EM findet in diesem Jahr in Helsinki statt.