Phillip Island (Australien) (SID) - Ein tödlicher Unfall hat den Start der Superbike-Weltmeisterschaft überschattet. In einem Rahmenrennen der australischen Superstock-600-Meisterschaft stürzte der 17-Jährige Oscar McIntyre und erlag seinen Verletzungen. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos

In den Unfall in der zweiten Runde waren noch zwei andere Piloten verwickelt, beide wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Michael Lockhart blieb mit allerdings nicht lebensgefährlichen Verletzungen zunächst unter Beobachtung, Luke Burgess wurde bereits kurz nach seiner Einlieferung wieder entlassen.

Die Ermittlung der Superpole wurde abgesagt, die Startaufstellung für die beiden 22-Runden-Rennen der Superbike-WM am Sonntag ergeben sich aus den kombinierten Zeiten der Qualifikationen am Freitagnachmittag und Samstagvormittag.

BMW als einziger deutscher Hersteller in der WM zeigte sich in einer Mitteilung "tief betroffen vom Tod Oscar McIntyres. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, und wir zollen Oscar McIntyre höchsten Respekt." Deutsche Fahrer sind in der Superbike-WM nicht am Start.