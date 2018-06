Magdeburg (dpa) - Ein Säugling aus Magdeburg in Sachsen-Anhalt ist in der vergangenen Nacht ums Leben gekommen. Die Eltern wurden vorläufig festgenommen und sollen zu den Hintergründen weiter befragt werden. Das knapp zwei Monate alte Mädchen war zunächst mit schweren Verletzungen in der elterlichen Wohnung gefunden und in eine Klinik gebracht worden, sagte ein Sprecher des Lagezentrums in Magdeburg. Er bestätigte damit einen MDR-Bericht. Im Krankenhaus sei es dann seinen Verletzungen erlegen. Die Todesursache soll eine Obduktion klären.

