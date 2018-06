Frankfurt/Main (dpa) - Die Fronten im Tarifkonflikt sind verhärtet: Am Frankfurter Flughafen wird wohl bald wieder gestreikt. Wann, steht aber noch nicht fest. Die Gewerkschaft der Flugsicherung will 24 Stunden vorher über einen erneuten Arbeitskampf informieren. Kern des Konflikts ist das Tarifwerk für die rund 200 Vorfeldlotsen, Flugzeugeinweiser und Verkehrsdisponenten am größten deutschen Flughafen. Die Vorfeldmitarbeiter hatten zuvor an fünf Tagen die Arbeit niedergelegt, mehr als 1200 Starts und Landungen fielen aus.

