Frankfurt/Main (dpa) - Am Frankfurter Flughafen wird mehrere Tage gestreikt. Im laufenden Tarifkonflikt kündigte die Gewerkschaft der Flugsicherung (GdF) an, Arbeitsniederlegungen solle es von morgen, 21.00 Uhr bis Donnerstag, 05.00 Uhr geben. Verhandlungen waren am Freitagabend gescheitert. Kern des Konflikts ist das Tarifwerk für die rund 200 Vorfeldlotsen, Flugzeugeinweiser und Verkehrsdisponenten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.