Dubai (dpa) - Julia Görges hat den dritten Turniersieg ihrer Karriere verpasst. Die 23-Jährige aus Bad Oldesloe verlor das Finale beim Tennis-Turnier in Dubai gegen Agnieszka Radwanska mit 5:7, 4:6, zeigte dabei dennoch eine starke Leistung.

Radwanska verwandelte bei der mit zwei Millionen Dollar dotierten Veranstaltung nach 1:44 Stunden ihren zweiten Matchball und wird immer mehr zum Deutschland-Schreck. In Dubai hatte sie zuvor Sabine Lisicki ausgeschaltet, Andrea Petkovic verbaute sie im vergangenen Jahr durch den Finalsieg von Peking die Teilnahme am Masters. Und Görges hatte die 22-Jährige im bislang einzigen Duell bei den Australian Open im Januar beim 6:1, 6:1 im Achtelfinale eine Lehrstunde erteilt.

In der am 27. Februar veröffentlichten Weltrangliste wird die Polin auf den fünften Platz vorrücken. Görges wird sich durch ihre vierte Final-Teilnahme auf Rang 16 verbessern und damit die bislang beste Platzierung ihrer Laufbahn einstellen. «Jule hat eine tolle Woche gespielt. Auch im Finale hat sie sich teuer verkauft», sagte Fed-Cup-Teamchefin Barbara Rittner. «Wenn man bedenkt, dass sie schon in den Spielen zuvor dreimal extrem lange auf dem Platz stand, kann man nur den Hut ziehen. Leider hat es am Ende nicht ganz gereicht», meinte Rittner.

Görges, im Halbfinale Zwei-Satz-Siegerin gegen die Dänin Caroline Wozniacki, musste im Endspiel gleich zu Beginn ihren Aufschlag abgeben. Zwar gelang der Fed-Cup-Spielern zum 4:4 ebenfalls ein Break. In den entscheidenden Phasen unterliefen Görges aber zu viele leichte Fehler. Radwanska nahm ihr zum 6:5 erneut den Aufschlag ab und holte sich wenig später nach 56 Minuten den ersten Durchgang mit 7:5.

Auch im zweiten Abschnitt musste Görges zwei schnelle Breaks zum 1:2 und 1:4 einstecken. Doch die Schleswig-Holsteinerin gab nicht auf und kämpfte sich noch einmal auf 3:4 heran. «Jule hat stark gespielt. Ich musste schon mein bestes Tennis zeigen, um zu gewinnen», sagte Radwanska nach der Partie. Doch die Polin behielt am Ende die Nerven und sicherte sich den achten Turniersieg ihrer Karriere.