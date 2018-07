Peking (dpa) - Ein Bus ist in China 50 Meter in eine Schlucht gestürzt und hat mindestens 15 Menschen in den Tod gerissen. Der Touristenbus mit 34 Insassen war nach Medienangaben in der nördlichen Provinz Shanxi von der Straße abgekommen. 19 Menschen hätten gerettet werden können, berichtete die Nachrichtenagentur China News Service unter Berufung auf Behörden. Die Überlebenden würden in Krankenhäusern behandelt. Details zu den Insassen wurden nicht bekannt.

