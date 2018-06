Bansko (SID) - Pech für Maria Höfl-Riesch: Die Doppel-Olympiasiegerin ist im bulgarischen Bansko möglicherweise um einen weiteren Weltcup-Sieg gebracht worden. Die Abfahrt der Frauen auf der Piste "Marc Girardelli" wurde am Samstag nach mehrfacher Verschiebung der Startzeit und trotz einer Verkürzung der Strecke abgesagt, starker Wind verhinderte eine Austragung des Rennens. Höfl-Riesch war zuvor in den beiden Trainingsläufen am Donnerstag und am Freitag jeweils die Bestzeit gefahren.