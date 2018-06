Frankfurt/Main (dpa) - Angesichts der glänzenden Zahlen von Daimler, VW und Co. bekommen die Beschäftigten in der deutschen Autoindustrie in diesem Jahr Prämien in bislang einmaliger Höhe. Wie die «Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung» berichtete, sind bis zu fünfstellige Sonderzahlungen pro Kopf möglich.

Die Prämien würden an die Marke von 10 000 Euro heranreichen, bestätigte Baden-Württembergs IG Metall-Bezirksleiter Jörg Hofmann, zugleich Aufsichtsrat von Daimler und Bosch, dem Blatt: «Der Schlag Sahne oben drauf in diesem Jahr schmeckt extrem gut.»

Porsche-Betriebsratschef Uwe Hück sagte der Zeitung: «Die Prämie wird manche umhauen, so was gab es noch nie! Unsere Leute haben eine genial-intergalaktische Sonderzahlung verdient. Den Rekordgewinn hat ja nicht der Petrus auf dem Moped vorbeigebracht.» Über die Höhe verhandelt Hück dem Bericht zufolge derzeit mit dem Management. Die bisher höchste Prämie bei dem Sport- und Geländewagenbauer habe bei 6000 Euro gelegen.

Bei Daimler erhalten die Mitarbeiter in Deutschland für 2011 mit 4100 Euro die bislang höchste Ergebnisbeteiligung, wie der Autobauer vor zwei Wochen mitgeteilt hatte. Die Höhe orientiert sich am jeweiligen Geschäftserfolg im zurückliegenden Jahr. Dank der Rekordergebnisse 2011 wurde der bisher höchste Wert von 3750 Euro aus dem Jahr 2007 übertroffen.

Den höchsten Bonus hat laut Zeitung die Audi-Belegschaft zu erwarten, da in Ingolstadt Vorstand und Betriebsrat vor Jahren eine feste Regel zur Aufteilung des Gewinns vereinbart haben: Von dem Teil des operativen Ergebnisses, der 1,2 Milliarden Euro überschreitet, wird ein Zehntel an die Belegschaft ausgeschüttet. Das treibt angesichts eines Rekordgewinns die Prämie in voraussichtlich fünfstellige Höhe, wie die Zeitung berichtete. Im vorigen Jahr kamen die Audi-Beschäftigten im Schnitt auf 5000 bis 6000 Euro. Dieses Jahr werde die Prämie ein gutes Stück höher ausfallen, sagte ein Audi-Sprecher dem Blatt.

Die deutschen Autobauer haben ein Rekordjahr hinter sich. Hersteller wie Daimler, BMW und Audi haben so viele Autos verkauft wie nie zuvor. Sie profitierten vor allem vom anhaltenden Absatzboom in Schwellenländern wie China, aber auch vom Comeback des US-Marktes. Daimler legte das beste Jahr seiner Unternehmensgeschichte hin und fuhr unterm Strich einen Rekordgewinn von 6,0 Milliarden Euro ein.

Der größte europäische Autobauer Volkswagen verbuchte sogar einen Rekordgewinn von 15,8 Milliarden Euro. VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh verlangte angesichts der guten Ergebnisse bereits eine Aufstockung der Belegschaftsbeteiligung über die tariflich festgelegten 10 Prozent vom operativen Gewinn hinaus. Für das Jahr 2010 hatten die Beschäftigten in den sechs westdeutschen Volkswagen-Werken einen Bonus von 4000 Euro erhalten.

Das größte Sorgenkind unter den deutschen Autobauern ist derzeit Opel. Während der US-Mutterkonzern General Motors dank starker Verkäufe auf dem Heimatmarkt im vergangenen Jahr einen Rekordgewinn eingefahren hat, liefen bei der deutschen Tochter weitere Verluste auf.