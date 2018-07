Nürnberg (SID) - Fußball-Bundesligist 1. FC Nürnberg muss vorerst auf Timothy Chandler verzichten. Der amerikanische Nationalspieler zog sich beim Sieg des Club am Samstagabend bei Werder Bremen (1:0) eine Gesäßmuskelzerrung zu. Chandler fällt voraussichtlich zwei bis drei Wochen aus. Er musste auch Nationaltrainer Jürgen Klinsmann für das Länderspiel der USA am Mittwoch in Italien absagen.