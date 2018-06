Madrid (SID) - Dank eines sensationellen Hackentors von Superstar Cristiano Ronaldo halten Sami Khedira und Mesut Özil mit Real Madrid weiter unbeirrt Kurs auf ihren ersten spanischen Meistertitel. Die Königlichen gewannen mit den deutschen Fußball-Nationalspielern in der Startelf das Stadtderby beim Vorstadtklub Rayo Vallecano mit 1:0 (1:0), Ronaldo leitete den Erfolg mit seinem sehenswerten Treffer in der 54. Minute ein. Für den Portugiesen war es bereits sein 29. Saisontreffer.

Bei Vallecano sah Michu nach einem bösen Foul gegen Khedira die Rote Karte (89.). Der Aufsteiger, der als Neunter eine gute Saison spielt, wartet seit 1997 auf einen Prestige-Erfolg gegen Real.

Durch den 21. Sieg im 24. Spiel wahrte Real den Zehn-Punkte-Vorsprung an der Tabellenspitze auf den FC Barcelona. Die Katalanen, Achtelfinal-Gegner von Bundesligist Bayer Leverkusen in der Champions League, gewannen am Abend bei Atletico Madrid mit 2:1 (1:0). Auch hier war der Superstar der Matchwinner Barcas, das sich in den vergangenen drei Jahren jeweils den Titel in der Primera Division gesichert hatte.

Weltfußballer Lionel Messi schoss in der 81. Minute per Freistoß das Siegtor für den Titelverteidiger und bleibt Ronaldo in der Torjägerliste mit 28 Toren weiter auf den Fersen. Die erste Barca-Führung von Dani Alves (36.) hatte Atletico durch Radamel Falcao noch ausgeglichen (49.).