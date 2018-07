London (SID) - In seinem 900. Pflichtspiel hat Ryan Giggs Manchester United einen Last-Minute-Sieg beschert und den Meister in der englischen Fußball-Premier-League im Titelrennen gehalten. Das Team von Sir Alex Ferguson feierte am 26. Spieltag durch den Treffer des Walisers in der Nachspielzeit beim Aufsteiger Norwich City noch einen 2:1 (1:0)-Pflichtsieg und hielt in der Tabelle den Kontakt zum Spitzenreiter und Stadtrivalen Manchester City.

Paul Scholes (7.) hatte die frühe Führung erzielt und Grant Holt (84.) den Ausgleich für den Underdog erzielt. In der Tabelle liegen die "Red Devils" damit wieder zwei Punkte hinter den Citizens, die bereits am Samstag einen 3:0 (1:0)-Erfolg gegen die Blackburn Rovers gefeiert hatten. Die Tore für den Spitzenreiter erzielten Mario Balotelli (30.), Sergio Agüero (52.) und der eingewechselte frühere Wolfsburger Edin Dzeko (81.).

Der FC Arsenal hat derweil im Londoner Derby gegen Tottenham Hotspur ein beeindruckendes Comeback gefeiert. Die Mannschaft von Teammanager Arsene Wenger lag bereits mit 0:2 in Rückstand, feierte am Ende aber noch einen 5:2 (2:2)-Erfolg. Louis Saha (4.) und Emmanuel Adebayor (34., Foulelfmeter) hatten die Spurs in Führung gebracht, bevor Bacary Sagna (40.) und Robin van Persie (43.) noch vor der Pause ausglichen. Im zweiten Durchgang machten dann der Ex-Dortmunder Tomas Rosicky (51.) sowie Theo Walcott mit einem Doppelschlag (65., 68.) den Derbysieg der Gunners perfekt.

Bereits am Samstag fuhr der heftig kritisierte Trainer André Villas-Boas mit dem FC Chelsea einen wichtigen 3:0 (0:0)-Sieg gegen die Bolton Wanderers ein. Die Tore für Chelsea erzielten David Luiz (48.), Didier Drogba (61.) und Frank Lampard (79.), der zum 150. Mal in der Liga traf.