Bremen (dpa) - UEFA-Präsident Michel Platini hat vor dem EM-Test Deutschland gegen Frankreich die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw geadelt.

«Deutschland hat derzeit das beste Team Europas, sehr jung, sehr kreativ. Kein Punktverlust in der EM-Qualifikation. Ihr seid die großen Favoriten für die Europameisterschaft, zusammen mit Spanien», sagte der frühere französische Weltklasse-Spieler in einem Interview der «Welt am Sonntag». Die «Équipe tricolore» dagegen stecke nach der verkorksten Fußball-WM 2010 in Südafrika im Umbruch.

«Wir haben eine große Generation hinter uns. Nun müssen wir ein neues Team aufbauen», betonte der Chef der Europäischen Fußball-Union. «Wir haben zwei, drei wirklich gute Spieler wie Karim Benzema und Franck Ribéry. Der Rest ist so lala», sagte der Europameister von 1984 vor dem Länderspiel gegen die Elf des Deutschen Fußball-Bundes am 29. Februar in Bremen.

Er selbst habe «Alpträume wegen Deutschland», räumte der 56-Jährige ein. «1982 haben wir im WM-Halbfinale nach Elfmeterschießen verloren, 1986 wieder im Halbfinale. Das waren dramatische Spiele», erinnerte der frühere Mittelfeldregisseur, «1982 war ein Spiel auf Augenhöhe. Der Schiedsrichter hatte einen schlechten Tag, sonst hätten wir gewonnen. Torwart Schumacher hätte nach seinem Foul an Patrick Battiston Rot sehen und wir einen Elfmeter kriegen müssen. Aber es war ein großes Spiel.»

Im WM-Halbfinale 1986 in Mexiko waren die Franzosen laut Platini «besser als Deutschland, aber trotzdem haben wir wieder verloren. Deutschland war damals wie heute schwer zu schlagen. Sehr schwer.»

Obwohl ein Wechsel von seinem damaligen Club AS Nancy zu Borussia Mönchengladbach in den 70er-Jahren nicht zustande kam, habe er den deutschen Fußball «immer bewundert», sagte Platini. Für die aktuelle DFB-Elf um Kapitän Philipp Lahm gelte das «vielleicht mehr denn je».