Madrid (dpa) - Dank eines Hackentors von Cristiano Ronaldo steuert Real Madrid scheinbar unaufhaltsam den Titel in der spanischen Fußball-Meisterschaft an. Der Portugiese erzielte in der 54. Minute den Treffer zum mühsamen 1:0 (0:0)-Sieg im Stadtderby bei Rayo Vallecano.

Mit neun Erfolgen in Serie stellte Real den Clubrekord ein und hat nach 24 Spielen 64 Punkte auf dem Konto. Der bereits abgeschlagene Titelverteidiger FC Barcelona hatte vor der Partie bei Atlético Madrid erst 51 Zähler gesammelt. Ronaldo war mit seinem 29. Saisontor einmal mehr der Matchwinner für Real. Nach einer Ecke von Mesut Özil kam der Ball über Sami Khedira zu Ronaldo. Mit dem Rücken zum Tor drückte er das Leder mit der Hacke Richtung Netz, die Kugel kullerte an Freund von Feind vorbei in die Maschen.

Der Spitzenreiter hatte auch vor dem eigenen Tor mehrmals Glück. So traf Piti in der 38. Minute nur den Innenpfosten des Real-Tores, in der Schlussminute brachten die Gastgeber den Ball nach einem Freistoß aus kurzer Distanz nicht unter. Kurz zuvor hatte Michu die Gelb-Rote Karte nach einem Foul an Khedira gesehen, der sich daraufhin behandeln lassen musste.