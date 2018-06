München (SID) - Dank eines überragenden Franck Ribéry hat Bayern München die sportliche Krise eindrucksvoll beendet. Der deutsche Fußball-Rekordmeister präsentierte sich nach den jüngsten Rückschlägen stark verbessert und gewann durch zwei Tore des Franzosen gegen Verfolger Schalke 04 hochverdient mit 2:0 (1:0).

Die Führung erzielte der stark aufspielende Ribéry in der 36. Minute. Nach seinem neunten Saisontreffer klatschte der französische Nationalspieler demonstrativ mit Trainer Jupp Heynckes ab, dem er nach seiner Auswechslung beim 0:1 in der Champions League in Basel noch den Handschlag verweigert hatte. Mit dem Treffer zum 2:0 in der 55. Minute krönte Ribéry seine Weltklasse-Leistung. Durch den Sieg verbesserten sich die Bayern wieder auf Platz zwei und wahrten ihre Titelchance. Schalke verlor dagegen den Anschluss an die Spitzenplätze.

"Wir waren sehr aggressiv von Anfang an, haben ein gutes Pässchen gespielt und viele Torchancen herausgespielt", bilanzierte Heynckes: "Vor dem Tor waren wir nicht so ruhig und clever wie gewohnt. Aber wir haben das Spiel insgesamt dominiert." Ribéry, der sich mit seinem Coach vor dem Spiel ausgesprochen hatte, meinte: "Wir haben gut reagiert. Wir sind wieder dabei. Wir müssen jetzt alles gewinnen und darauf warten, dass Dortmund Fehler macht."

Nach dem 0:0 beim Schlusslicht Freiburg und der Pleite im Achtelfinal-Hinspiel in Basel agierten die Bayern vor 69.000 Zuschauern in der ausverkauften Arena deutlich aggressiver und spielstärker.

Vor allem die Maßnahme von Heynckes, seinen Lieblingsschüler Toni Kroos zu Beginn auf der Bank zu belassen und dafür Thomas Müller ins Offensivzentrum zwischen Ribéry und Arjen Robben zu beordern, zahlte sich aus. Das Trio wechselte immer wieder die Positionen und sorgte so für reichlich Wirbel. Einziges Manko der Bayern: Sie ließen mehrere hochkarätige Chancen aus.

Die Münchner begannen mit viel Schwung und wollten sich für die schwachen Auftritte in Freiburg und Basel rehabilitieren. Zunächst wehrte Schalkes dritte Nummer eins der Saison, Timo Hildebrand, jedoch Schüsse von Müller und Robben glänzend ab. Auch gegen Holger Badstuber sowie erneut Müller und Robben war er auf dem Posten.

Die einzige nenneswerte Chance der Gäste vor der Pause vereitelte der Ex-Schalker Manuel Neuer, der einen Kopfball von Christoph Metzelder parierte. Fast im Gegenzug erkämpfte Luiz Gustavo gegen Marco Höger den Ball, passte auf Ribéry. Der Franzose überlupfte den herausstürmenden Hildebrand und schob locker zum 1:0 ein.

Schalkes Manager Horst Heldt wollte davor ein Foul gesehen haben und kritisierte deshalb in der Halbzeit Schiedsrichter Michael Weiner (Giesen) heftig. "Der Schiedsrichter hat genau zugehört, was die Bayern zuletzt erzählt haben. Er pfeift genauso schlecht, wie wir nach vorne spielen. Es ist eine Katastrophe", schimpfte Heldt.

Nach dem Wechsel erwischten die Bayern erneut den besseren Start, als ein Kopfball von Badstuber an die Latte des Schalker Tores krachte. Nur wenige Sekunden später hatten die Gastgeber jedoch Glück, dass Joel Matip freistehend vor Neuer den Ball am Tor vorbeischob.

Dies sollte sich rächen. Nachdem Torjäger Mario Gomez und Robben das 2:0 verpasst hatten, war es erneut Ribéry nach Doppelpass mit Müller, der Hildebrand mit einem leicht abgefälschten Schuss überwand. Danach spielten die Bayern den fünften Heimerfolg in Serie locker nach Hause. Hildebrand verhinderte kurz vor Schluss mit einer weiteren Glanzparade gegen Robben das 0:3 (89.).