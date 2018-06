München (dpa) - Die Bayern können's noch - allen voran Franck Ribéry: Mit neuem Wir-Gefühl und dem kleinen Franzosen in Galaform hat der deutsche Fußball-Rekordmeister den ersten Akt der Krisenbewältigung geschafft.

Beim eindrucksvollen 2:0 (1:0)-Heimsieg in einem rasanten Verfolgerduell gegen den FC Schalke 04 funktionierte das Münchner Kollektiv wie in besten Zeiten und schwang sich mit Sturm und Drang zum ersten Dortmund-Jäger auf. «Insgesamt war das eine geschlossene Mannschaftsleistung. Wir waren engagiert und hatten viele Chancen herausgespielt», meinte Trainer Jupp Heynckes. Einziger Kritikpunkt: «Vor dem Tor hat man gemerkt, dass wir nicht so ruhig und so clever agiert haben.»

Mann des Tages vor 69 000 Zuschauern war Superstar Ribéry, der das intensive und temporeiche Spitzenspiel mit seinen Saisontoren neun und zehn (36./55. Minute) im Alleingang entschied. Die heimstarken Bayern rückten auf Platz zwei vor, die «Einer-für-alle»-Forderung von Chef Karl-Heinz Rummenigge nach der Champions-League-Niederlage in Basel wurde vom Münchner Starensemble erfolgreich umgesetzt. «Wir haben gut reagiert. Das war wichtig für den Club, für die Mannschaft», sagte Ribéry.

Schnell, aggressiv, engagiert, variabel - die Münchener zeigten alles, was sie zuletzt vermissen ließen. Besonders der Angriff mit Ribéry, Thomas Müller und Arjen Robben zeigte sich so spielfreudig wie lange nicht mehr. Schon in der sechsten Minute verhinderte Schalkes neue Nummer eins, Timo Hildebrand, mit zwei Paraden gegen Müller und Robben die Bayern-Führung. Eine Minute später entschärfte er einen tückischen Schuss von Robben. Es war der Auftakt zu einer starken Bayern-Vorstellung. Die Schalker hielten nur in der Anfangsphase mit, als die Kraft reichte.

Die Bayern dominierten - und kamen zur verdienten Führung: Luiz Gustavo eroberte sich durch robusten Einsatz den Ball gegen Marco Höger und spielte ihn nach vorn auf Ribéry. Der Franzose hob die Kugel über den unnötig herauslaufenden Hildebrand und schob sie ins leere Tor. «Ich ärgere mich, dass ich rausgelaufen bin», sagte der ansonsten beste Schalker Spieler.

Ribéry lief nach seinem Treffer zu seinem Trainer Heynckes und klatschte ihn demonstrativ ab. Noch in den Tagen zuvor hatte es wegen seines verweigerten Handschlags bei seiner Auswechslung in Basel Diskussionen gegeben. «Wir haben gestern noch ein sehr gutes Gespräch gehabt, das auch befruchtend für Franck war», sagte Heynckes, verriet aber nicht mehr.

Nach dem Wechsel spielten beide Teams mit offenem Visier. Sekunden nach Wiederanpfiff traf Bayerns Nationalspieler Holger Badstuber nach einem Eckball nur die Latte. Knapp eine halbe Minute später vergab Joel Matip freistehend an seinem ehemaligen Schalker Teamkollegen und Nationaltorwart Manuel Neuer. Münchens Torjäger Mario Gomez (48.) ließ dann die beste Münchener Chance aus, Robben setzte eine Minute später einen Kopfball über die Latte.

Dreh- und Angelpunkt des Bayern-Spiels war Ribéry. Der Franzose war an allen gefährlichen Aktionen seines Teams beteiligt. Folgerichtig, dass er auch das 2:0 markierte mit einem abgefälschten Schuss und damit seinen fünften Doppelpack in der Bundesliga perfekt machte. Danach ergaben die Schalker ihrem Schicksal. Im Angriff brachten sie nichts zustande. Von Klaas-Jan Huntelaar und Raúl war nichts zu sehen. Die Bayern vergaben noch leichtfertig Chancen für einen noch höheren Sieg.

Spieldaten:

Ballbesitz in %: 53,2 - 46,8

Torschüsse: 23 - 12

gew. Zweikämpfe in %: 55,7 - 44,3

Fouls: 9 - 14

Ecken: 10 - 3

Quelle: optasports.com