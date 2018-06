Beirut (dpa) - Zwischen Tod und Trümmern lässt Präsident Assad die Syrer über eine neue Verfassung abstimmen. Reine Augenwischerei, sagt die Opposition, diese würde die Macht Assads kaum einschränken. Sie will keine andere Verfassung, sie will einen anderen Präsidenten. Aus Homs gab es am Samstag keine neuen Evakuierungen.

