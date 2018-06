Berlin (dpa) - Als Reaktion auf die Eskalation der Gewalt in Afghanistan zieht die Bundesregierung ihre Berater aus den Behörden im Raum Kabul ab. Es handele sich um etwa 50 Personen, teilte das Entwicklungsministerium in Berlin mit. Sie sollen erst wieder auf ihre Posten zurückkehren, wenn die Tötung von zwei US-Soldaten im afghanischen Innenministerium aufgeklärt ist. Auch Frankreich holt alle seine Berater aus den afghanischen Behörden zurück. In Kundus starben heute bei gewaltsamen Protesten gegen die Koranverbrennung durch US-Soldaten ein afghanischer Demonstrant und ein US-Soldat.

