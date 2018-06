Magdeburg (dpa) - Nach dem Tod eines zwei Monate alten Säuglings in Magdeburg in Sachsen-Anhalt hat die Staatsanwaltschaft gegen den Vater Haftbefehl wegen Körperverletzung mit Todesfolge beantragt. Der 34-Jährige habe ausgesagt, nach einem vorausgegangenen Streit mit seiner Partnerin das Kind aus Wut misshandelt zu haben, teilte ein Polizeisprecher mit. Die Obduktion habe ergeben, dass das Mädchen durch massive Kopfverletzungen gestorben sei. Der Mann hatte in der Nacht zum Samstag den Notarzt in die Wohnung im Magdeburger Stadtteil Stadtfeld gerufen. Das Kind erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen.

