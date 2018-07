New York (dpa) - Taylor Swift zeigt Herz: Die US-Sängerin (22) hat einen krebskranken Teenager als ihre Begleitung zu den Academy of Country Music Awards (ACM) eingeladen.

Swift hatte damit am Freitag (Ortszeit) auf eine Facebook-Anfrage der Schwester des an Leukämie erkrankten Kevin McGuire (18) geantwortet. Tausende unterstützten die Internet-Aktion, bei der die Country-Sängerin gebeten wurde, McGuire zu dessen High-School-Abschlussball im US-Bundesstaat New Jersey zu begleiten. Es tue ihr leid, dass sie nicht mit ihm zum Schulball gehen könnte, reagierte Swift ebenfalls über das soziale Netzwerk: «Aber die ACM Awards stehen an, und ich frage mich, ob du mein Date sein willst?».

Die ACM-Awards werden am 1. April in Las Vegas vergeben. Swift geht bei der 47. Verleihung mit drei Nominierungen ins Rennen. McGuire kämpft nach Angaben seiner Schwester bei Facebook zum zweiten Mal gegen den Krebs. Zum ersten Mal sei bei ihm im Alter von 13 Jahren Leukämie diagnostiziert worden.

Facebook-Seite zu Kevin McGuire

Taylor Swift bei Facebook

Website «Country Music Awards»