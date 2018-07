Skirennfahrerin Höfl-Riesch im Super-G Sechste

Bansko (dpa) - Skirennfahrerin Maria Höfl-Riesch hat ihren neunten Podestplatz dieser Weltcup-Saison beim Super-G im bulgarischen Bansko verpasst. Die Doppel-Olympiasiegerin kam am Sonntag beim Erfolg ihrer Dauer-Rivalin Lindsey Vonn auf den sechsten Rang. Die Amerikanerin setzte sich vor der Liechtensteinerin Tina Weirather durch. Dritte wurde Daniela Merighetti aus Italien. Für Vonn war es bereits der zehnte Erfolg in diesem Winter. Beim Riesenslalom im schweizerischen Crans-Montana siegte Massimiliano Blardone aus Italien. Er gewann vor den Österreichern Marcel Hirscher und Hannes Reichelt. Hirscher baute seine Führung in der Gesamtweltcupwertung aus. Fritz Dopfer fuhr im zweiten Lauf von Rang 13 auf Platz acht nach vorn.

Langenhan holt EM-Titel - Rodel-Dominator Loch nur Dritter

Paramonowo (dpa) - Felix Loch hat nach drei Goldmedaillen bei Weltmeisterschaften und dem Sieg im Gesamtweltcup seine Sammlung vorerst nicht mit dem EM-Titel vervollständigen können. Der 22 Jahre alte Rodel-Dominator wurde hinter dem neuen Europameister Andi Langenhan (Zella-Mehlis) und dem italienischen Altmeister Armin Zöggeler am Sonntag in Paramonowo nur Dritter. Für Loch war es immerhin die erste EM-Medaille seiner Karriere. In der olympischen Teamstaffel wurden die deutschen Rodler Zweite hinter Russland.

Kombinierer Watabe siegt in Liberec

Liberec (dpa) - Der Japaner Akito Watabe hat am Sonntag den Weltcup der Nordischen Kombinierer in Liberec gewonnen. Der Gesamtweltcup-Zweite setzte sich bei seinem dritten Saisonsieg nach einem Sprung und dem 10-Kilometer-Lauf mit 18,2 Sekunden Vorsprung vor Jason Lamy Chappuis durch. Der Franzose steht damit vor dem neuerlichen Gewinn der Großen Kristallkugel. Rang drei sicherte sich Mario Stecher aus Österreich. Bester Deutscher wurde Tino Edelmann als Siebter.

Greis wohl bei Biathlon-WM dabei

Ruhpolding (dpa) - Turin-Olympiasieger Michael Greis wird wohl bei der Biathlon-Weltmeisterschaft in Ruhpolding am Start sein. «Er hat sich gut erholt. Ich gehe davon aus, dass er dabei ist», sagte Chef-Bundestrainer Uwe Müssiggang am Sonntag der Nachrichtenagentur dpa. Der 35-jährige Greis hatte wegen gesundheitlicher Probleme in der Saison pausieren müssen. Die Qualifikationsnorm für die Titelkämpfe vom 29. Februar bis 11. März hat Greis deshalb nicht geschafft. Im WM-Trainingslager in Ridnaun in Südtirol zeigte der Allgäuer dann aber gute Leistungen. Allerdings steht ein Präsidiumsbeschluss des Deutschen Skiverbandes zur Nominierung noch aus. Das endgültige WM-Team will der Verband am Montag benennen.

Hertha sperrt Fans nach Rehhagel-Fehlstart vom Training aus

Berlin (dpa) - Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat die eigenen Fans nach dem Fehlstart des neuen Trainers Otto Rehhagel in Augsburg vom Training auf dem Berliner Olympiagelände ausgesperrt. Etwa 15 Hertha-Anhänger wollten am Sonntag die Übungen des Abstiegsaspiranten nach dem bitteren 0:3 vom Vortag verfolgen. Zahlreiche Medienvertreter und Kamera-Teams hofften auf Einlass.

Benjamin Becker verpasst Finale in Memphis

Memphis (dpa) - Tennisprofi Benjamin Becker hat den Einzug ins Endspiel beim ATP-Turnier in Memphis verpasst. Der 30-Jährige aus Mettlach verlor am Samstagabend im Halbfinale der mit 1,115 Millionen Dollar dotierten Hartplatz-Veranstaltung gegen Milos Raonic mit 4:6, 4:6. Nach 75 Minuten verwandelte der an Nummer vier gesetzte Kanadier den Matchball zu seinem neunten Sieg nacheinander. Raonic trifft im Finale auf den Österreicher Jürgen Melzer, der sich gegen Radek Stepanek aus Tschechien mit 6:4, 3:6, 6:3 durchsetzte.

Subschinski/Dieckow verpassen Olympia-Quotenplatz

London (dpa) - Die deutschen Wasserspringer haben den zweiten Quotenplatz für die Olympischen Spiele in London verpasst. Das Synchronpaar Nora Subschinski und Katja Dieckow belegte beim Weltcup in England vom Drei-Meter-Brett mit 296,40 Punkten den neunten Platz. Zum Olympia-Ticket fehlten ganze 4,50 Zähler. Der Sieg ging am späten Samstagabend mit 345,30 Punkten an das Weltmeisterpaar Wu Minxia und He Zi aus China.