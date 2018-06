Frankfurt/Main (dpa) - Am Frankfurter Flughafen wird von heute Abend an wieder tagelang gestreikt. Reisende müssen sich auf Deutschlands größtem Flughafen auf Ausfälle und Verzögerungen einstellen. Nach dem Scheitern der Tarifverhandlungen kündigte die Gewerkschaft der Flugsicherung einen erneuten Arbeitskampf an, der von Sonntagabend 21.00 Uhr bis Donnerstag 05.00 Uhr dauern soll. Der Flughafenbetreiber Fraport bezeichnete das als «völlig überzogen und nicht nachvollziehbar». Die GdF müsse ihre Forderungen im zweistelligen Prozentbereich überdenken.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.