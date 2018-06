Memphis (SID) - Tennisprofi Benjamin Becker hat seine dritte Finalteilnahme auf der ATP-Tour verpasst. Der Weltranglisten-284. aus Orscholz verlor sein Halbfinale in Memphis/Tennessee gegen den an Position vier gesetzten Kanadier Milos Raonic 4:6, 4:6. Damit wartet Becker weiter auf sein erstes Endspiel seit seinem bislang einzigen Turniersieg 2009 in 's-Hertogenbosch in den Niederlanden.

Das Finale in der Südstaaten-Metropole bestreitet Raonic am Sonntag gegen Jürgen Melzer. Der Österreicher gewann sein Halbfinale gegen Radek Stepanek (Tschechien/Nr. 3) 6:4, 3:6, 6:3.