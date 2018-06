Marseille (SID) - Der frühere US-Open-Sieger Juan Martin del Potro aus Argentinien hat zum zehnten Mal in seiner Karriere ein ATP-Turnier gewonnen. Im Finale der mit etwas mehr als einer halben Million Euro dotierten Veranstaltung in Marseille besiegte er den französischen Lokalmatadoren Michael Llodra 6:4, 6:4. Für den Weltranglistenzehnten del Potro war es der erste Turniersieg in 2012, der 40 Plätze niedriger notierte Llodra wartet seit 2010 auf einen Finalerfolg.