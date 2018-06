Berlin (dpa) - Bundespräsidenten-Kandidat Joachim Gauck hat mit Vorstellungsbesuchen bei Spitzengremien der Parteien in Berlin begonnen. Am Morgen kam er als Gast in eine Sitzung des CDU- Bundesvorstands. Er freue sich über jede Gruppierung, die in Verantwortung stehe und mit ihm reden wolle, sagte Gauck. Er wurde von Union, FDP, SPD und Grünen nominiert. Die Union war lange gegen ihn, musste aber auf Druck ihres Koalitionspartners FDP schließlich nachgeben. Die Linke-Spitze will die Nazi-Jägerin Beate Klarsfeld bei der Bundespräsidentenwahl gegen Joachim Gauck ins Rennen schicken.

