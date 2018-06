Berlin (dpa) - Die als Nazi-Jägerin bekannte Journalistin Beate Klarsfeld wird bei der Bundespräsidentenwahl für die Linke gegen Joachim Gauck antreten.

Der geschäftsführende Parteivorstand nominierte die 73-Jährige Deutsch-Französin am Montag einstimmig als Kandidatin zur Wahl durch die Bundesversammlung am 18. März.

Zuvor hatten der Politik-Professor Christoph Butterwegge und die Bundestagsabgeordnete Luc Jochimsen abgesagt. Der Entscheidung ging eine tagelange Hängepartie voraus, weil sich die Parteiführung zunächst nicht auf einen der drei potenziellen Kandidaten einigen konnte.

«Alle Demokratinnen und Demokraten, die nicht Herrn Gauck wählen wollen, haben damit eine echte Alternative», sagte Parteichef Klaus Ernst. Er betonte, dass inzwischen «ganz große Einmütigkeit» in der Linken über die Nominierung Klarsfelds herrsche. Sie stehe für Antifaschismus, Gerechtigkeit, soziale Verantwortung und Aufbegehren gegen herrschende Verhältnisse.

Klarsfeld nahm die Nominierung begeistert auf: «Ich hoffe, dass ich jetzt auch bei der CDU und der CSU einige Stimmen bekommen kann», sagte sie der Nachrichtenagentur dpa.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte die Linke von der Suche nach einem Konsens-Kandidaten ausgeschlossen. Daraufhin hatte sich die Partei in der vergangenen Woche entschieden, einen eigenen Kandidaten zu nominieren. Die Linke stellt 125 Wahlleute in der Bundesversammlung und damit etwa 10 Prozent.

Die SPD kritisierte die Entscheidung: «Ohne die Linkspartei wäre Christian Wulff nie Bundespräsident geworden», sagte Fraktionsgeschäftsführer Thomas Oppermann. Er spielte darauf an, dass es mit den Stimmen der Linken schon 2010 für Gauck gereicht hätte. Er war damals knapp dem schwarz-gelben Kandidaten Christian Wulff unterlegen. Die Linke wirft dem früheren Leiter der Stasi-Unterlagen-Behörde eine Vernachlässigung sozialer Themen vor.

Klarsfeld wurde von Parteichefin Gesine Lötzsch ins Gespräch gebracht. Berühmt wurde die in Paris lebende Deutsch-Französin durch eine Ohrfeige. 1968 schlug sie Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger auf einem CDU-Parteitag wegen seiner NSDAP-Vergangenheit ins Gesicht und beschimpfte ihn als Nazi. Später bemühte sie sich zusammen mit ihrem Mann Serge Klarsfeld um die Auslieferung von Nazi-Verbrechern wie den ehemaligen Gestapo-Chef von Lyon, Klaus Barbie.

Klarsfeld ist in der Linken unter anderem wegen ihrer uneingeschränkten Solidarität zu Israel umstritten. Die gebürtige Berlinerin sagte dazu: «Die respektieren auch meine Arbeit, die ich schon seit Jahren geleistet habe: eine Brücke zwischen dem deutschen und jüdischen Volk zu bauen.»

Der Kölner Professor Butterwegge hatte kurz vor der entscheidenden Sitzung am Montag mit der Begründung abgesagt, er wolle nicht gegen zwei so honorige Persönlichkeiten in eine Kampfabstimmung gehen.

Die frühere Fernsehjournalistin Jochimsen, die bereits 2010 Kandidatin der Linken bei der Bundespräsidentenwahl war, hatte sich zunächst für einen Boykott der Bundesversammlung ausgesprochen, weil die Linke bei der Suche nach einem Konsens-Kandidaten ausgeschlossen wurde. Für einen Boykott plädierte auch Thüringens Linksfraktionschef Bodo Ramelow in der Online-Ausgabe der «Mitteldeutschen Zeitung». «Wenn ich zu entscheiden hätte, dann würde ich sagen, wir nehmen an der Abstimmung nicht teil und versammeln uns stattdessen vor dem Reichstag.» Damit würde die Linke zeigen, «dass wir die 19 Prozent der Bevölkerung, die sich laut Umfragen durch die Nominierung Joachim Gaucks missachtet fühlen, ernst nehmen».

Details zur Bundespräsidenten-Wahl

Bundesversammlung