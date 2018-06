New York (dpa) - Das von vielen Apple-Fans sehnlichst erwartete neue iPad-Modell scheint nicht mehr fern. Am Wochenende senkte die größte US-Elektronikkette Best Buy den Preis für das aktuelle Gerät um 50 Dollar.

Das könnte ein Zeichen sein, dass Best Buy in seinen Lagern Platz macht für den Nachfolger des mit Abstand beliebtesten Tablet-Computers. Die Vorstellung des nächsten iPad wird für Anfang März erwartet. Nach Informationen des «Wall Street Journal» wird es die schnelle Mobilfunk-Verbindung LTE erhalten sowie ein Display mit höherer Auflösung. Wie die Zeitung aus Zulieferer-Kreisen erfahren hatte, soll Apple zudem eine kleinere Version mit einem Bildschirm von rund 8 Zoll neben den etablierten 9,7 Zoll (24,6 cm) testen.

In den USA kostet die Einstiegsvariante des bisherigen iPad 2 nach der Best-Buy-Preissenkung 449,99 Dollar (336 Euro) zuzüglich Steuern. Enthalten sind dann 16 GB Speicher und eine WLAN-Verbindung. Das Topmodell mit 64 GB Speicher und zusätzlicher Mobilfunk-Verbindung nach dem 3G-Standard kostet nun 779,99 Dollar. Im Apple Store selbst starten die Preise weiterhin bei 499 Dollar.

Best Buy Onlineshop

«Wall Street Journal» zu LTE-iPad

«Wall Street Journal» zu kleinerem iPad