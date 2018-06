Bremen (SID) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft zum Jahresauftakt 2012 am Mittwoch in Bremen auf Ex-Weltmeister Frankreich (20.45 Uhr/ZDF). Es ist das letzte Spiel vor der Bekanntgabe des EM-Aufgebotes durch Bundestrainer Joachim Löw Anfang Mai.

Die beiden abschließenden Tests für die EURO 2012 in Polen und der Ukraine finden am 26. Mai in Basel gegen die Schweiz und am 1. Juni in Leipzig gegen Israel statt.