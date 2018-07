Bremen (SID) - Kapitän Philipp Lahm und Sven Bender fallen für das Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Mittwoch in Bremen gegen Frankreich (20.45 Uhr/ZDF) aus. Der 85-malige Nationalspieler Lahm vom deutschen Rekordmeister Bayern München laboriert an einer Schleimbeutelentzündung im rechten Knie und bleibt deshalb zur Behandlung in München, der Dortmunder Bender musste wegen einer am Sonntag erlittenen starken Prellung am Augapfel und am Nasenbein absagen. Dies teilte Joachim Löw am Montag kurz nach dem Treffen der DFB-Auswahl mit.

Der Bundestrainer verzichtet trotz der weiteren Ausfälle auf Nachnominierungen, sodass der WM-Dritte mit 18 Feldspielern und zwei Torhütern in den Klassiker gegen die Franzosen geht. Zuvor hatten bereits Vizekapitän Bastian Schweinsteiger, Per Mertesacker, Lukas Podolski und Mario Götze aus unterschiedlichen Gründen für das erste Länderspiel der DFB-Auswahl im EM-Jahr absagen müssen.

Ein Fragezeichen steht noch hinter Stürmer Miroslav Klose von Lazio Rom, der nach Angaben von Löw mit Rückenproblemen an der Weser anreiste. Sollte Klose fit sein, würde er für Lahm die deutsche Mannschaft am Mittwoch als Kapitän aufs Feld führen.