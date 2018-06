Berlin (dpa) - FDP-Fraktionschef Rainer Brüderle erwartet nur bis zu fünf Abweichler in den eigenen Reihen bei der Abstimmung im Bundestag über das zweite Griechenland-Paket. Es werde sich in der Größenordnung früherer Abstimmungen bewegen, sagte Brüderle am Montag vor einer Sondersitzung der Fraktion.

Im Oktober, als über die Erweiterung des Euro-Rettungsschirms entschieden worden war, stimmten fünf FDP-Abgeordnete mit Nein. Bei den Liberalen sind nun 3 von 93 Abgeordneten durch Reisen verhindert. Die Koalition kann sich insgesamt nur 19 Abweichler erlauben, um die politisch wichtige Kanzlermehrheit zu holen.

Brüderle betonte: «Die Regierung ist handlungsfähig.» Griechenland müsse nun bei Reformen mehr tun als bisher. «Wenn Griechenland Zusagen nicht einhält, gibt's auch kein Geld.»

Die Aussage von Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU), der die Griechen zum Euro-Austritt aufgefordert hatte, beunruhige ihn nicht. CSU-Chef Horst Seehofer habe für Klarheit gesorgt. «Die CSU steht an der richtigen Stelle», meinte Brüderle.