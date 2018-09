Berlin (dpa) - Deutschland will den künftigen dauerhaften Euro-Rettungsschirm ESM schneller als bisher geplant mit Kapital ausstatten. Kanzlerin Angela Merkel kündigte überraschend in ihrer Regierungserklärung im Bundestag an, dass in einem ersten Schritt Deutschland noch in diesem Jahr 11 Milliarden Euro einzahlen wolle. Die zweite Hälfte des deutschen Beitrags solle im kommenden Jahr folgen. Voraussetzung für diesen Schritt sei aber, dass die anderen Euro-Länder mitzögen. Der ESM soll zum 1. Juli starten und ein Kreditvolumen von 500 Milliarden Euro umfassen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.