Berlin (dpa) - In der Euro-Schuldenkrise hat Kanzlerin Angela Merkel eindringlich für den Stabilitätskurs der Bundesregierung geworben. Europa scheitere, wenn der Euro scheitere, sagte sie in einer Regierungserklärung. Die Parlamentarier wollen am Nachmittag über das neue Hilfsprogramm abstimmen. Es umfasst bis zu 130 Milliarden Euro. Hinzu kommen 24,4 Milliarden Euro, die aus dem ersten Griechenland-Hilfsprogramm nicht ausgeschöpft wurden. Die Zustimmung des Parlaments gilt als sicher. Offen war, ob Schwarz-Gelb die symbolisch wichtige Kanzlermehrheit erreichen kann.

