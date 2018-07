Berlin (dpa) - Deutschland will den künftigen Euro-Rettungsschirm ESM weit schneller mit Kapital ausstatten als bisher geplant. Die Bundesregierung ist bereit, noch in diesem Jahr elf Milliarden Euro in den dauerhaften Krisenfonds ESM einzuzahlen und die zweite Hälfte des deutschen Beitrags dann bereits im nächsten Jahr. Das kündigte Kanzlerin Angela Merkel überraschend im Bundestag an. Voraussetzung dafür sei, dass auch die anderen Mitgliedstaaten mitzögen. Damit würde die effektive Ausleihkapazität des im Juli startenden ESM nach nur zwei Jahren erreicht statt wie bisher geplant nach fünf Jahren.

