Damaskus/Brüssel (dpa) - Die 27 EU-Außenminister haben ein Bündel neuer Sanktionen gegen das Regime des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad beschlossen.

Sie wollen auch Mitglieder der Opposition, die sich zum Gewaltverzicht und zu demokratischen Werten bekennen, künftig stärker als bisher unterstützen. Der oppositionelle Syrische Nationalrat (SNC) wird in einer Erklärung der EU-Regierungen als ein legitimer Vertreter des syrischen Volkes anerkannt, nicht aber als einziger.

Der niederländische Außenministers Uri Rosenthal sagte, die EU prüfe, ob sie «zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Friedenstruppe nach Syrien schicken» könne. Dazu müsse es zunächst aber erst einmal einen Frieden geben. «Die erste Priorität ist also, dass die Gewalt aufhört und dass Präsident Baschar al-Assad zurücktritt.» Emily Haber, Staatssekretärin im deutschen Außenministerium, widersprach: «Es ist noch gar nicht der Zeitpunkt, um darüber zu sprechen». Ohne Einladung oder Beschluss des UN-Sicherheitsrates sei das nicht möglich: ««Beides liegt noch nicht vor.»

Die EU-Außenminister suchten in Brüssel nach Lösungen, um die Versorgung der Zivilbevölkerung mit Nahrung und medizinischen Gütern sicherzustellen. Diplomaten sagten, die Lage sei schwierig. Die Hilfsorganisationen wollten auch jeden Eindruck vermeiden, als ergriffen sie Partei in dem Konflikt. Die EU-Staaten einigten sich auf ein Bündel von Maßnahmen, mit denen sie gegen Assads Verfolgung der Opposition protestieren und den Präsidenten international isolieren wollen.

Das gesamte Vermögen der syrischen Nationalbank in der EU wurde eingefroren. Sieben Minister der syrischen Regierung erhielten Einreiseverbote. Frachtflüge von und nach Syrien sind künftig verboten, Passagierflüge bleiben aber erlaubt. Außerdem wurde der Handel mit Gold, Edelsteinen und Edelmetallen verboten. Haber sagte, die bisherigen Sanktionen - unter anderem ein Verbot der Öleinfuhren - hätten bereits «eine erhebliche politische Wirkungskraft entfaltet».

Außenminister Guido Westerwelle erklärte: «Nach der gestrigen Farce eines Referendums, das mit Demokratie nichts zu tun hat, ist es richtig und wichtig, dass wir in Europa heute neue und schärfere Sanktionen gegen das Regime in Syrien beschlossen haben.» Positiv äußerte sich die russische Regierung zu der Volksabstimmung. Die wichtigste Neuerung in dem Entwurf für eine neue Verfassung ist das Ende der Monopolstellung für die Baath-Partei von Präsident Assad.

