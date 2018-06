Hollywood (dpa) - «Merci beaucoup, Hollywood»: Vom Stummfilm-Star mit Sprechblockade keine Spur. Jean Dujardin sprudelte hinter den Kulissen nach Empfang seines ersten Oscars nur so, allerdings auf Französisch. Mit dem Englisch hapert es noch.

«Ich bin kein amerikanischer Schauspieler, ich bin ein französischer Schauspieler», mühte sich der 39-Jährige charmant auf Englisch ab. «Wenn es möglich wäre, würde ich gerne nochmal einen Stummfilm in Amerika drehen», setzte er in seiner Heimatsprache drauf. Sein bellender Kollege, Hund Uggie, hatte sich da schon verabschiedet. Er sei bereits im Bett, entschuldigte Dujardin den talentierten Vierbeiner.

Mit einem langgezogenen «Hi» trat Meryl Streep strahlend vor die Presse. Mit beiden Händen umklammerte sie vier Kilo Oscar. Nach 17 Nominierungen könnte sie eine gewisse «Streep-Müdigkeit» bei manchen gut verstehen, lachte die 62-Jährige völlig aufgekratzt. «Man hört seinen Namen und man sieht weißes Licht und ist so aufgeregt, als wäre man wieder ein Kind», sagte sie über den Moment, als Colin Firth ihren Namen aus dem Umschlag zog. Als «beste Hauptdarstellerin» in der Rolle von Margret Thatcher in «Die Eiserne Lady» konnte sie ihren dritten Oscar abholen.

Beim Empfang ihrer ersten Trophäe vor 30 Jahren sei sie praktisch ein Kind gewesen, meinte Streep. Zwei der jetzt mitnominierten Schauspielerinnen - Michelle Williams und Rooney Mara - seien damals noch nicht einmal gezeugt gewesen, witzelte sie. Aber jetzt brauche sie erst mal ein paar Gläser Whiskey.

Mit fünf Oscars, darunter für besten Film und beste Regie, hat «The Artist» in Hollywood eine französische (Film)Revolution ausgelöst, doch für den Pariser Regisseur Michel Hazanavicius war es mehr eine Liebeserklärung an die kalifornische Traumfabrik. «Ich habe Billy Wilder drei Mal auf der Bühne gedankt, aber nur weil ich mich kurzhalten musste. Ich hätte ihm lieber tausend Mal gedankt, denn er ist der perfekte Regisseur, die Seele Hollywoods, ich liebe ihn einfach», schwärmte der Franzose.

Billy Wilder war 21 Mal für den Oscar nominiert gewesen, sechs Mal hat er ihn gewonnen. Da muss sich Hazanavicius noch etwas anstrengen. Nachdem er schon «The Artist» in Hollywood gedreht hat, würde er gerne nach Los Angeles zurückkehren. «Ja, ich hoffe hier einen Film zu drehen, aber es wird nicht mein nächster sein», sagte der Franzose auf Englisch. «I don't speak french», verwirrte er grinsend einen Reporter, der ihm auf Französisch eine Frage stellte.

Als ältester Schauspieler, der je einen Oscar gewonnen hat, ist der kanadische Schauspieler Christopher Plummer mit 82 Jahren fast so alt wie die Oscar-Zeremonie. Er wolle es partout nicht glauben, dass er wirklich der Älteste sei, flachste Plummer hinter den Kulissen. «War Charlie Chaplin nicht schon 83, als er einen Ehrenoscar bekam?» An Ruhestand sei jetzt erst recht nicht mehr zu denken. «Ich hoffe, ich kann das mindestens noch weitere zehn Jahre tun. Eines Tages werde ich tot umfallen, auf der Bühne oder auf dem Set. In unserem Beruf gibt es keinen Ruhestand, Gott sei Dank.»

Auf der Bühne war «The Help»-Darstellerin Octavia Spencer zu Tränen gerührt, als sie die Statue als beste Nebendarstellerin in Empfang nahm. Backstage hatte sich die Afroamerikanerin nach ihrem ersten Oscar-Sieg schnell wieder gefangen. Sie sei nicht die «typische Hollywood-Schönheit», grinste die vollschlanke Frau. Vielleicht könne ihr Triumph anderen Hoffnung machen. Mit einem winzigen Glas Champagner wolle sie nun kräftig feiern.

Winzig - das muss ein Scherz gewesen sein, denn bei der Governors-Ball-Party gleich nach der Show lagen tausend Flaschen feinster Champagner auf Eis. Dort werden traditionell die über 1500 Oscar-Gäste von Star-Koch Wolfgang Puck verköstigt. Auch Wim Wenders, das Team um den deutschen Kurzfilmer Max Zähle und die Münchner Kostümbildnerin Lisy Christl wollten dort - auch ohne Oscar - mitfeiern. Für alle Verlierer gibt es zum Trost wenigstens einen Schoko-Oscar als Souvenir mit auf den Weg. Auch der ist golden. Fast zwölf Kilo essbarer Goldstaub waren nötig, um die 5000 süßen Männer zu vergolden.

Filmakademie