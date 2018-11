Madrid (dpa) - Trotz eines Zehn-Punkte-Rückstands auf Tabellenführer Real Madrid gibt der FC Barcelona den Kampf um die spanische Fußballmeisterschaft nicht auf. Ein Geniestreich von Lionel Messi verhalf den Katalanen zu einem glücklichen 2:1-Sieg bei Atlético Madrid.

Für die Madrilenen bedeutete dies die erste Niederlage in zehn Spielen mit dem neuen Trainer Diego Simeone. Real hatte zuvor nur wenige Kilometer entfernt beim Aufsteiger Rayo Vallecano 1:0 gewonnen. Den Siegtreffer erzielte Cristiano Ronaldo in der 54. Minute per Hackentrick. «Rayo hat unglücklich verloren», räumte Real-Trainer José Mourinho ein. «Ein Remis wäre ein gerechtes Ergebnis gewesen.» Der Madrider Vorortclub haderte mit dem Schiedsrichter, der den Real-Verteidigern Pepe und Sergio Ramos einen Platzverweis ersparte, dafür aber den Rayo-Stürmer Michu nach einem eher harmlosen Foul an Sami Khedira vom Platz stellte.

Titelverteidiger Barça musste bei Atlético bis zur Schlussphase zittern. Messi (81.) schlenzte einen Freistoß aus 30 Metern in den Winkel, als die Atlético-Spieler noch damit beschäftigt waren, ihre Mauer zu postieren. Dani Alves (36.) hatte die Katalanen in Führung gebracht, Falcao (48.) für Atlético ausgeglichen.

«Wir geben uns im Kampf um den Titel nicht geschlagen», sagte Kapitän Carles Puyol. Die Katalanen dürften auch aus einem anderen Grund motiviert gewesen sein: Sie wollen Trainer Josep Guardiola dazu bewegen, seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag zu verlängern. Der Coach sagte: «Wir werden diese Meisterschaft nicht mehr gewinnen. Ich glaube nicht, dass Real sich den Vorsprung noch nehmen lässt.»