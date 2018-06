Frankfurt/Main (dpa) - Der FC St. Pauli muss für den Kassenrollenwurf eines Fans gegen Frankfurts Profi Pirmin Schwegler mit einem Spiel unter Teilausschluss der Zuschauer büßen.

Dieses Urteil gegen den Zweitligisten fällte das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) unter dem Vorsitz von Hans E. Lorenz in Frankfurt/Main. 5800 Stehplätze dürfen im Heimspiel am 12. März gegen den Karlsruher SC nicht besetzt werden. DFB-Chefankläger Anton Nachreiner hatte beantragt, dass 13 000 Zuschauer betroffen sein sollten. Die Stadionkapazität beträgt 24 487 Plätze. Der Club hatte auf eine Geldstrafe gehofft.

Im Spiel zwischen St. Pauli und Eintracht Frankfurt am 19. Dezember war Gäste-Kapitän Schwegler in der 48. Minute auf dem Spielfeld von der Kassenrolle am Kopf getroffen worden. Der 20-jährige Werfer selbst war als Zeuge vor dem Sportgericht erschienen und beteuerte unter Tränen, er habe nur eine Luftschlange produzieren wollen.

Kassenrollenwurf auf youtube