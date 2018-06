Gelsenkirchen (SID) - Ex-Nationalspieler Christoph Metzelder wird Fußball-Bundesligist Schalke 04 etwa drei Wochen nicht zur Verfügung stehen. Der Abwehrspieler erlitt nach eigener Auskunft in der Schlussphase des Gastspiels am Sonntag bei Bayern München (0:2) einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich. Der 31-Jährige, der sich nach zahlreichen verletzungsbedingten Rückschlägen wieder in die Startformation zurückgekämpft hatte, musste wegen der Verletzung in der 84. Minute ausgewechselt werden.